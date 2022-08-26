Рост активности бизнеса повлечет за собой рост спроса на доллар, прогнозирует Монин.

Рост курса доллара и последующее незначительное падение - это отражение ситуации на валютном рынке, которая будет там наблюдаться в ближайшие недели.

Такое мнение высказал сайту "Телеграф" экономический эксперт Даниил Монин.

По его прогнозу, американская валюта в ближайшее время стабильно будет оставаться в диапазоне 40-41 гривен. Такому курсу будут способствовать следующие факторы:

отсрочка выплат долгов;

приходящие гранты;

зерновой экспорт.

Монин предполагает, что попытка активизировать бизнес-активность после лета будет давить на гривну в сторону ее девальвации и роста курса доллара.

"Рост активности бизнеса повлечет за собой рост спроса на доллар, а значит и очередной скачок его стоимости к гривне, но, думаю, все же зерновой экспорт и отсрочка выплаты долгов уравновесят друг друга и курс доллара не будет выше 40-41 гривны", - отметил он.

Ранее эксперт спрогнозировала, что курс доллара в Украине может измениться уже в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.