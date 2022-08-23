На курс влияет психологическая напряженность в обществе.

Курсу доллара пока не удалось преодолеть психологический барьер в 41 гривну, однако такая вероятность существует до конца текущей недели.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько в комментарии 24 каналу.

"На мой взгляд, сейчас дополнительное давление на гривну в наличном сегменте вызывает психологическая напряженность в обществе, которая создается ожиданиями усиления военной агрессии со стороны россии накануне 24 августа и непосредственно в День независимости", - комментирует она.

По мнению эксперта, если "апокалиптические" прогнозы в конечном итоге не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40-41 гривны за доллар. Но если эта отметка все-таки будет пересечена, то курс получит новый толчок для роста и к концу недели может торговаться в пределах 40,5-41,5 грн, прогнозирует Золотько.

Также она добавила, что сейчас второй сценарий выглядит более вероятным.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.