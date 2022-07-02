По данным экспертов, Кремль создает условия финансовой поддержки российской армии.

Власти Российской Федерации готовят экономику страны к "особым обязательствам", в частности, для поддержки так называемых "спецопераций", как Кремль называет и войну в Украине.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, Кремль, вероятно готовясь к длительной войне в Украине, создает условия финансовой поддержки своей армии.

В частности, как отмечают аналитики, на рассмотрение Госдумы РФ внесена поправка в федеральные законы о поддержке вооруженных сил России, которая предусматривает "введение особых мер в экономической сфере", обязывающие российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские так называемые "специальные и антитеррористические операции".

"Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение "специальных военных операций" и позволит Кремлю менять контракты работников и условия труда, например, заставлять работников работать ночью или в дни государственных праздников", - сообщают в ISW.

В описании в поправках отмечается, что "специальная военная операция", которая, по словам пропагандистов Кремля продолжается в Украине, обнаружила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо "концентрировать усилия в отдельных секторах экономики".

Вместе с тем, аналитики ISW заметили сигналы того, что Москва принимает меры для интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям РФ о том, что Запорожская АЭС продавать электроэнергию Украине.

Ранее бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов заявил, что именно крах экономики России может привести к победе украинской армии, которая с каждым днем увеличивает свой потенциал. По его словам, трагедия уже пошла по всей экономике РФ, а к концу 2022 года она будет более ощутимой.

Вас также могут заинтересовать новости: