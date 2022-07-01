Оппозиционный российский политик рассказал о том, как крах экономики России может повлечь за собой перелом в войне в Украине.

Уже к концу 2022 года в войне в Украине будет перелом. Российскую Федерацию ждет беда.

Такое мнение озвучил бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов в эфире телепроекта "FREEДОМ".

По его словам, именно крах экономики России может повлечь за собой победы украинской армии, которая с каждым днем увеличивает свой потенциал.

"Сейчас после 4 месяцев уже идет война на истощение. Практически война перешла в конкуренцию экономических и военных потенциалов. Конечно же для путинской России это тяжелое испытание, с учетом тех же санкций, эффект от которых нарастает с каждой неделей, с каждым месяцем. Мы видим инфляцию: любой опрос людей на улице показывает, что продукты питания, медикаменты подорожали не меньше чем в 2 раза", - говорит политик.

По его словам автомобильная промышленность в России рухнула вообще.

"Произведено 3700 автомобилей за месяц вместо 100 тысяч. Все заводы встали, кроме выпуска "Лады". Трагедия пошла по всей экономике. Все логистические цепочки всей промышленности фактически порваны. Поскольку Россия была интегрирована во внешний мир. Да, РФ - это экспортоориентированная страна, но без импорта, который рухнул в два раза, беда нарастает с каждым месяцем", - утверждает Касьянов.

Он уверен, что к концу года ситуация будет серозная совсем.

"С учетом нарастающего военного потенциала украинской армии и сжимающимся экономическим потенциалом России, к концу года ситуация на фронте может переломиться", - уверен политик.

Когда закончится война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня Путин в интервью российским пропагандистам заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите лидеров G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

После чего спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков 28 июня цинично заявил, что война в Украине закончится, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

На что в Офисе президента Украины заявили, что Россия действительно может завершить войну в Украине в любой момент, если ее руководство вдруг станет адекватным.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся к минимуму.

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