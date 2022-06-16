Временный захват станции российскими военными никоим образом не означает передачу станции стране-агрессору, отмечают в "Энергоатоме".

Российские захватчики предупредили работников ЗАЭС о якобы передаче электростанции под контроль "Росатома".

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Рашистские захватчики не прекращают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарцам. Вчера, 15 июня, один из представителей "власти" оккупантов, кто-то по имени Александр Геннадьевич, с позывным "Волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС. К сведению работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, "Росатома". Мол, готовьтесь встречать новое руководство и работать по новым правилам", - сообщили в компании.

Там подчеркнули, что временный захват АЭС российскими военными никоим образом не означает передачу станции стране-агрессору.

"Это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС): что стоит знать

Как известно, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

В начале июня стало известно, что российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Тогда в "Энергоатоме" напомнили, что никто из Украины не приглашал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, добавив, что неизвестно, как она планирует попасть на станцию.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и затем Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы игнорировать международное право, таки вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России", - отмечали в компании.

Там также отмечали, что единственный способ ускорить визит экспертов МАГАТЭ на станцию - настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывоз оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС.

7 июня стало известно, Украина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС до ее освобождения.

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