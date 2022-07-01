В новых условиях государство и сами украинцы должны договориться по очень серьезным вопросам, которых не существовало в мирные времена.

Каждый из украинцев должен научиться сознательно жить в новой реальности, когда рядом с нами сумасшедший сосед с ракетами, который лупит ими по гражданским объектам.

Об этом в своем блоге о выводах из Кременчугской трагедии в результате попадания ракеты в ТЦ Амстор пишет Павел Розенко, бывший вице-премьер. Он отмечает, что главной проблемой безопасности стала детская беспечность взрослых людей, которые под вой сирен и звуки работы ПРО продолжают заниматься повседневными делами, игнорируют риски "прилета".

"Наша безопасность и жизнь каждого из нас – в наших собственных руках. Идти в бомбоубежища при сигнале тревоги, или продолжать заниматься своими делами? Это исключительно наше решение. И нам всем надо осознать это. Государство, заботясь о безопасности своих граждан, не может приставить к каждому взрослому военного, полицейского или волонтера, чтобы те водили нас за руку в укрытие", - подчеркивает эксперт персональную ответственность каждого.

По мнению Розенко, способность украинцев адекватно действовать при сигналах воздушной тревоги – это единственный способ сохранить действующий бизнес, экономику, занятость и рабочие места во время войны и выстоять в ней.

"Нам всем и каждому пора принимать и отвечать за жизненно важные, но неудобные для нашей привычной (не военной) жизни решения. Торговые центры, сети могут самостоятельно обеспечить протоколы безопасности в своих помещениях? Могут. Если мы не доверяем саморегуляции – нужны законодательные нормы. Но не станут ли они очередной регуляторной удавкой, когда бизнес станет проще закрыть, чем так работать? Посмотрим беспристрастно. Работающие предприятия, учреждения, организации – это налоги от бизнеса, это доходы госбюджета, это денежное обеспечение военных, зарплаты и пенсии для людей. В конце концов, это живая экономика Украины, наш экономический суверенитет, боеспособность страны", - напоминает эксперт, как каждый из украинцев своей ответственностью может вносить свой вклад в победу, соблюдая простые правила на время воздушной тревоги.

В новых условиях государство и сами украинцы должны договориться по очень серьезным вопросам, которых не существовало в мирные времена: "муж не смог ослушаться начальницу и остался на работе в момент "прилета" в торговой точке, которая арендует площадь в ТЦ Амстор, — это ярчайший пример, когда судьба бросает человеку на чашу весов невероятно сложный выбор: бояться начальника, но кормить семью, или бояться ракет, но остаться без работы. Этот кейс ярко показывает, что государству, бизнесу и обществу необходимо урегулировать дилемму между сохранением работы и сохранением жизни", - отмечает Розенко.

"Украина держится на людях, которые действуют адекватно ситуации: в мирной тишине – работаем и помогаем ВСУ и друг другу, а во время тревоги перемещаемся в безопасное место. Или во время опасности остаемся на своем месте и занимаемся своими делами, но потом не ищем виновных: "Почему меня, взрослого человека, никто за руку не вывел в бомбоубежища или хотя бы на улицу". Время становиться ответственными гражданами своей страны. Только так мы выстоим в схватке с сумасшедшим соседом-агрессором", - подчеркнул эксперт.