Теперь Путина "можно спокойно списывать", якобы полагают в его ближнем окружении.

У российского диктатора Владимира Путина есть кличка, которую использует его ближнее окружение.

Люди, которые входят в ближний круг главаря РФ, называют его "Иваныч", говорится в Telegram-канале "Генерал СВР". Примечательно, что отчество Путина, по официальным данным, - Владимирович.

"…Как сказал один человек из ближайшего окружения Путина: "Теперь (после якобы "собеседования" двойника диктатора с руководсвом Китая - Ред.) Иваныча можно спокойно списывать. Он уже не нужен". Иваныч - кличка… Путина, которая, за глаза, в ходу среди ближнего круга", - отмечается в сообщени канала.

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СМИ писали, что в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином ездил двойник Владимира Путина. По сведениям журналистов, "дублер" главаря россиян угодил китайским партнерам во время "экзамена".

Стоит отметить, что в сети не раз появлялась информация о том, что Путин умирает или не выходит из бункера, и из-за этого якобы на разные мероприятия отправляют его двойника. В Кремле не раз утверждали, что диктатор "здоров".

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