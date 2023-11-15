Отмечается, что общая сумма договора составила 40 миллионов долларов.

Российский олигарх Роман Абрамович втихую провел миллионную сделку с так называемыми "кошельками" президента РФ Владимира Путина. Информация стала известна после утечки секретных документов.

Российская служба BBC сообщает, что подсанкционный Абрамович отрицал связи с Путиным, но рассекреченные документы из Кипра связали его с тайным соглашением на 40 миллионов долларов в 2010 году.

Две компании Finoto Holdings и Grosora Holdings, созданные в 2003 году, принадлежат трасту Sara Trust Settlement, который принадлежит Абрамовичу. В сентябре 2003 года эти компании купили по 12,5% акций рекламного гиганта РФ "Видео Интернешнл" по заниженной цене - 130 тысяч долларов.

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Абрамович владел акциями семь лет. Компания заявила об обороте более чем в 2 миллиарда долларов. За этот период Finoto и Grosora выплатили дивиденды в размере 30 миллионов долларов

В 2010 году выручка "Видео Интернешнл" составила 3 миллиарда долларов, но компании Абрамовича продали акции этой компании по заниженной цене - 20 миллионов долларов. Фирмы, которые купили ценные бумаги, принадлежат Сергею Ролдугину и Александру Плехову, которых называют "кошельками" Путина.

Друзья российского диктатора тайно владеют деньгами и активами от его имени. Более того, они попали под санкции в Британии, ЕС и США. Их называют "хранителями оффшорных богатств Путина".

Связь Абрамовича с Путиным - последние новости

Российский олигарх долгий годы сотрудничал с нынешим российским диктатором, хоть это и скрывалось. Так, газета The Washington Post что, в 2005 году Путин купил квартиру в Израиле для своей бывшей учительницы через офшор Абрамовича.

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