Эксперты озвучили разные варианты курса.

Курс доллара в Украине в январе при определенных обстоятельствах может существенно измениться - американская валюта взлетит в цене в случае появления новой информации о возможном наступлении России.

Такое мнение высказал "Обозревателю" руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.

По мнению эксперта, первая половина следующего месяца будет спокойной, а во второй возможна девальвация.

"Январь я бы рассматривал в горизонте до 28,5 грн/$. Первая половина января обычно достаточно спокойная для рынка. Население и бизнес находятся в рождественских и новогодних отпусках. Нет особо спроса и предложения, экспортно-импортная активность низкая. В результате курс будет держаться на отметках, которые мы увидим к концу года. С небольшими несущественными колебаниями", – говорит Шевчишин.

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Усиление новостного потока о новой агрессии РФ, прогнозирует эксперт, может надавить на инвесторов и они начнут выводить из Украины свой капитал, что надавит на гривню. Еще одним импульсом для курса станут активные закупки импортерами энергоресурсов на мировых рынках.

"Если же будут усиливаться военные риски, то все будет зависеть от масштабов. Тут можно рассматривать любой курс в зависимости от того, как будут реагировать внешние инвесторы. Плюс население начнет активно снимать гривню и переводить ее в доллар, чтобы уберечься от рисков", – объяснил он.

В свою очередь аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко прогнозирует, что курс в январе останется в пределах 27-27,2 грн/$. Она пояснила, что ранее прогнозировалась стабилизация доллара в декабре и закрепление его на более низких уровнях в январе.

"Такая тенденция появилась, но, как видим, на прошлой неделе опять усилились негативные ожидания. Это было связано с заявлениями президента РФ Владимира Путина об ультиматуме касательно НАТО и Украины. Сейчас сохраняется неопределенность в части российско-украинских отношений, и она не так быстро нивелируется, как ожидалось. Потому будет оказывать влияние на курс в декабре и, вероятно, в январе", – говорит Ахтырко.

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Эксперт отметила, что давить на курс также будет вопрос поставок газа. В случае снижения рисков американская валюта может вернуться в рамки ниже 27 гривень.

"Максимальные возможные значения курса – 27-27,2 грн/$. Пока я не вижу причин, чтобы максимум курса обновился, но это возможно в случае очень негативного развития событий", – говорит она.

Национальный банк Украины на среду, 22 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,79 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.