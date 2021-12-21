Курс гривни к евро установлен на уровне 30,77 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 22 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,79 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеПриближение новогодних праздников начало менять курс доллара в обменниках

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,25/27,27 грн/долл., к евро - на уровне 30,77/30,79 грн/евро.

Курс на 21 декабря:

Национальный банк Украины на вторник, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Эксперты прогнозировали, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.