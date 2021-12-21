Спрос на иностранную валюту продолжает давить на курс гривны.

Курс гривни к концу года может ослабнуть до 27,5 грн/долл. при этом Национальный банк вряд ли позволит гривны обесцениться ниже этого уровня.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

"Активные бюджетные расходы, возмещение НДС и увеличение импорта продолжат давить на гривню, но до конца года НБУ вряд ли будет позволять курсу ослабевать более чем до 27,5 грн/долл. Поэтому колебания будут продолжаться и в дальнейшем, но приток средств нерезидентов и потребность экспортеров в гривневой ликвидности в конце года могут поспособствовать сбалансированию курса этой недели в пределах коридора 27-27,5 грн/долл., но ближе к 27,5 грн/долл.",- говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на иностранную валюту продолжает давить на курс гривни и держать всех в напряжении. Увеличение инвестиций нерезидентов недостаточное для сбалансирования рынка, поэтому колебания будут продолжаться и на этой неделе.

Читайте такжеКаким будет курс доллара до конца года: мнения экспертов разделились

По словам аналитиков компании, снижение температуры воздуха и предпраздничные приготовления увеличивают потребность импортеров в иностранной валюте, а вот продавцы валюты не спешат. Ведь в случае сохранения доминирования спроса курс гривни может еще ослабевать, особенно в условиях больших расходов из бюджета и возмещения НДС, которые возможны уже на этой неделе.

"Хоть и нерезиденты приобрели почти 1,5 млрд грн ОВГЗ, это не поспособствовало сбалансированию рынка, и НБУ был вынужден именно во вторник и среду (когда нерезиденты могли продавать валюту для ОВГЗ) выйти с интервенциями по продаже валюты и продать 132,5 млн долл. Предложения валюты среди клиентов банков было недостаточно, чтобы удовлетворить покупателей, и объемы покупки были больше, чем объемы продаж", - сообщили в ICU.

Таким образом, в итоге на прошлой неделе гривня ослабела на 0,8% до 27,25 грн/долл., хотя с начала года она все же укрепилась на 3,8%.

Как сообщал УНИАН, НБУ на 21 декабря установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн / долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.