Продавец уверяет, что покупал золотую монету в Нацбанке и капсулу с ней не вскрывал.

В Украине продают монету номиналом в десять гривень 2015 года чеканки по цене в 25 355 гривень ($966).

Соответствующая информация содержится на сайте профильного аукциона.

Продавец уверяет, что лично покупал золотую монету "Архистратиг Михаил" в Национальном банке, капсулу с ней не вскрывал и не реставрировал ее. Весит она 15,5 г, толщина - 2 мм, сделана монета из золота 999-й пробы. Всего таких монет насчитывается 3000 штук.

Аукцион продлится до 21:00 21 ноября.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале по ссылке.

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Автор: Юрий Годован