Продать монеты Украины можно и за тысячу гривен за штуку, а можно и на порядок дороже.

Уже год, как в Украине нельзя расплатиться монетами по 25 копеек, и два года – как перестали быть средством платежа в Украине монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Но сами эти монеты, оказывается, могут стоить столько – что пары-тройки монет хватит, чтобы купить iPhone 12.

Продать монеты Украины можно и за тысячу гривен за штуку (например, цена 5 копеек 1996 года выпуска – 800-1000 грн, а 5 копеек 2001 года – уже 800-1200 грн), а можно и на порядок дороже.

Самые дорогие монеты Украины продать удается за десятки тысяч гривен. На днях, к примеру, украинский Интернет взбудоражила новость, что на онлайн-аукционе монету Украины в 50 копеек продать собираются за 10,5 тысяч гривен.

А бесспорным фаворитом в этой сфере является монета 2 копейки 1992 года чеканки, на которой изображен узкий венок: за такую просят от 17000 до 30 000 гривен. Справедливости ради подчеркнем, что это самый уникальный и самый редкий экземпляр. Нетипичный веночный узор отчеканили случайно – поэтому это во всех смыслах ценная редкость.

Хорошо продается и монетка в 10 копеек (английской чеканки и 1992 года выпуска): за такую с ходу требуют 11000-14000 гривен.

Какие монеты Украины можно дорого продать

Чаще всего речь идет о монетах, которые были выпущены в 1990-х годах. Причем чаще всего чем раньше – тем лучше (как показывает пример с той же десятикопеечной монетой 1992 года чеканки).

Как определить ценность монеты Украины: чем отличаются ценные монеты Украины

Опытные нумизматы советуют обращать внимание на такие признаки:

боковая часть монеты (гурт) без засечек (исключением могут стать монеты в 1-2 копейки);

притяжение монеты к магниту: чем больше магнитится – тем дороже (исключение – 2 копейки, что выпущены в 1992-1994 годах);

сдвинутый рисунок (обычно на 95 и 180 градусов) – это особый шик.

Если нашли такие монеты в своем кошельке или банке с мелочью – то стоит рискнуть и попробовать продать такие монеты Украины.

Где можно узнать цены на монеты

Окончательно оценить стоимость монеты и ее редкость можно только опытный нумизмат. Поэтому прежде чем выставлять подобную "мелочь" на продажу – стоит показать ее опытному эксперту или выложить фотоснимок монеты на нумизматическом форуме с просьбой дать ей оценку.

После этого можно выставлять монету на аукцион. В Украине таких площадок несколько: Crafta Форум ИТК, Violity и другие. В частности, коллекцию монет номиналом 25 копеек 1992 года на таком аукционе выставили за 162 тысячи гривен.

Кроме того, сообщества, где можно продать монеты Украины, есть и в социальных сетях.

"Нашли ценную монету – не несите в полицию"

И немного не про цены на обиходные монеты Украины – а про монеты, которые представляют историческую ценность. Такие монеты обычно стоят даже дороже обиходных – но продать старинные монеты в Украине может быть опаснее, чем что-то украсть.

Украинский нумизмат Евгений Меркотан рассказал в комментарии УНИАН, что в Украине до сих действия еще советское законодательство в сфере обращения драгоценных монет и любых редких древностей. Поэтому ценные монеты не стоит нести в полицию.

По его словам, у рядового украинца, который нашел редкую монету из драгоценного металла, немного вариантов, как ею распорядиться.

"Если вы нашли такую монету, то спрячьте ее и никому не показывайте, ведь всё, что человек нашел в земле, у нас принадлежит государству.

Если вы будете пытаться продать свою находку, сообщите об этом в Интернете, то к вам придут из полиции. И не надейтесь, что вы получите 25%, как это предусмотрено законом.

Очень вероятно, что полиция у вас эту монету отберет и еще сделает виновным: "Покажи всё, что нашел". К сожалению, такие случаи встречаются довольно часто. Были случаи, когда люди несли свои находки в полицию, а их там били по печени и говорили: "Вы не всё показали, вы что-то спрятали". И человек уже согласен отдать найденное, чтобы от него отстали. Так что лучше никому не показывать", – подчеркнул Меркотан.

В то же время он отметил, что другой вариант, который является легальным, это принести свою находку в исторический музей, где ее официально оценят и должны выплатить какие-то деньги.

"К примеру, вы копали на огороде и нашли золотую или серебряную монету времен Владимира или Святослава. И если она в хорошем состоянии – она стоит очень дорого. Теоретически за такую монету вы могли бы получить большие деньги. Однако есть ли у музеев бюджеты на такие приобретения, я не могу вам сказать. Ранее в советское время этот рынок был более легальным. Были магазины антиквариата, к примеру, в Киеве на Ярославовом Валу или на Саксаганского. Можно было прийти туда со своей находкой, там были специалисты, которые разбирались, и они могли купить у вас вашу находку", – рассказал Меркотан.

Также он добавил, что украинское законодательство в этой сфере настолько парадоксальное, что даже если человек купил квартиру в старом доме и, допустим, менял пол и нашел коллекцию драгоценных монет, то все равно они принадлежат не владельцу квартиры, а государству. То есть украинец обязан заявить о своей находке в органы власти, ведь даже сокрытие факта владения такими вещами закон может расценить как преступление. Таким образом, пытаться реализовать такую находку человек может исключительно на свой страх и риск.

Читайте также:

Авторы: Дмитрий Хилюк, Диана Беловодская