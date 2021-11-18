Указано, что банкноту не реставрировали.

Банкноту номиналом в 2 гривни 2001 года выпуска выставили на онлайн-аукцион. Владелец просит за купюру 1339 долларов.

Соответствующее объявление разместили на сайте аукциона Violity.

Автор объявления утверждает, что банкнота уникальна своим номером, поэтому и цена столь высока. Отмечается, что купюру не реставрировали.

Кроме того, есть дефекты, но они незначительные. На фото, банкнота выглядит очень ветхой.

Сам продавец находится в Российской Федерации, в городе Краснодар.

Стоит отметить, что в перерасчете на гривны за банкноту просят примерно 35,5 тысячи гривень. За эти деньги можно купить новый iPhone.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине за 20 тысяч гривен продается необычная купюра номиналом в 5 гривень. Владелец банкноты выставил ее на аукцион. Купюра была выпущена в 1992 году. Ее особенностью является брак печати. Дело в том, что лицевая сторона банкноты пропечатана, а на обратной – видны только ее номера.

Кроме того, в Украине советскую монету номиналом в 3 копейки продавали более чем за 14,4 тысячи долларов.

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Автор: Анастасия Горбачева