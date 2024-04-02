Разовая денежная выплата будет начислена к 24 августа 2024 года.

Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, лицам, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа этого года в определенных размерах.

Так, лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

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І группы - 3 100 гривень;

II группы - 2 900 гривень;

III группы - 2 700 гривень.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, назначены выплаты в размере 1 000 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3 100 гривен.

Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для таких категорий лиц:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага получат по 450 гривен.

Изменения в размерах выплат в Украине

С 1 марта в Украине была проведена ежегодная индексация пенсий. Размер повышения составил 8%, в среднем пенсии выросли на 322 грн. Размер средней пенсии после индексации составляет 5717 грн.

Также с 1 марта правительство перестало начислять помощь переселенцам некоторых категорий. Правительство решило пересмотреть принцип начисления помощи, чтобы мотивировать переселенцев трудоустраиваться и снизить социальную нагрузку на государство.

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