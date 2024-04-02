Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, лицам, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа этого года в определенных размерах.
Так, лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- І группы - 3 100 гривень;
- II группы - 2 900 гривень;
- III группы - 2 700 гривень.
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, назначены выплаты в размере 1 000 гривен.
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3 100 гривен.
Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для таких категорий лиц:
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;
- жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.
Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага получат по 450 гривен.
Изменения в размерах выплат в Украине
С 1 марта в Украине была проведена ежегодная индексация пенсий. Размер повышения составил 8%, в среднем пенсии выросли на 322 грн. Размер средней пенсии после индексации составляет 5717 грн.
Также с 1 марта правительство перестало начислять помощь переселенцам некоторых категорий. Правительство решило пересмотреть принцип начисления помощи, чтобы мотивировать переселенцев трудоустраиваться и снизить социальную нагрузку на государство.