Сейчас в парламенте активно обсуждают вероятность повышения выплат воинам.

Сейчас в Верховной Раде активно рассматривают повышение выплат военным до 200 тысяч гривен.

Об этом заявил член оборонного комитета Рады Александр Федиенко. Он напомнил, что это была инициатива президента Владимира Зеленского.

"Президент сказал о 200 тысячах (повышение выплат военным до 200 тысяч гривен - УНИАН). И это, я знаю, сейчас достаточно серьезно рассматривается. Есть инициативы относительно детей, родственников, тех, кто проходит военную службу на передовой, дать льготы по обучению. Я слышал об этом. Ходили мысли и слухи о других льготах, связанных с оплатой коммунальных вещей. Но это были слухи. Не могу их подтвердить или опровергнуть", - отметил Федиенко.

Нардеп добавил, что нардепам нужно чаще коммуницировать с военными, чтобы понимать их потребности. Федиенко добавил, что для этого не обязательно лезть в окоп, а достаточно пообщаться с воинами, которых недавно вывели из зоны активных боевых действий.

Зарплаты военным

Как сообщал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны Юрий Мысягин, президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн. Это будет касаться только тех, кто более двух лет на нуле. Но это еще не окончательное решение.

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде назвали цифры дефицита бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

Законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, вероятно, после проекта закона о мобилизации, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

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