Правительство заморозило часть расходов: премьер ответил, будут ли платить пенсии украинцам

Все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления.

Ситуация с государственными финансами остается сложной – часть запланированного международного финансирования пока не поступила, в частности из-за задержки с выполнением Украиной некоторых обязательств перед международными партнерами. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное – нужды обороны и наших людей. Сегодня правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов. В первую очередь финансируем: оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы", – сказал премьер.

Расходы, не являющиеся первоочередными, по его словам, откладываются. Это касается новых строительных проектов, реконструкций и капитальных ремонтов, не являющихся критически важными, а также объектов благоустройства, таких как парки, скверы, фонтаны или переукладка брусчатки.

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"Мы все это, безусловно, будем делать, но сейчас все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Стоит наконец перестать тратить средства не на приоритетные вещи", – подчеркнул глава правительства.

Корецкий также призвал органы местного самоуправления ограничить расходы, которые сейчас не являются первоочередными.

Дефицит бюджета Украины – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий уже заявлял, что Украине грозит масштабное сокращение расходов из-за задержки западной помощи. По его словам, Украине придется существенно сократить расходы текущего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до начала зимы.

Премьер также сообщил, что правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны за счет перераспределения расходов и экономии. Это позволит выплатить зарплаты военным без задержек.

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