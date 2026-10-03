Украина закроет дефицит бюджета до конца года, – Зеленский

Президент отметил, что решение было найдено при участии западных партнеров.

Украина сможет покрыть бюджетный дефицит до конца года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам.

"Последние несколько месяцев мы работали над нашим финансовым дефицитом. Мы ликвидируем нынешний дефицит до конца года. У нас еще есть некоторые вопросы, над которыми нужно поработать, но мы ликвидируем дефицит", – заявил он.

По словам президента, "это было нелегко", но этого удалось добиться в сотрудничестве с партнерами, в частности с Евросоюзом. Зеленский уточнил, что Украина также попытается использовать часть средств из займа, предназначенных уже на следующий год.

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"Мы перенесем это ближе к январю и на эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Все работает хорошо. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем", – добавил президент.

Дыра в бюджете Украины

Как писал УНИАН, во втором полугодии 2026 года Украина столкнулась со значительным и в определенной степени неожиданным дефицитом бюджета, который оценивается в 32,6 млрд долларов, из которых 27 млрд долларов – дыра в оборонном бюджете. Основными причинами стали существенное удорожание ведения войны из-за усиления российских воздушных атак, увеличение производства и применения дронов и ракет.

Кроме того, дефицит усугубился из-за невыполнения Украиной части договоренностей с международными партнерами, от которых зависело внешнее финансирование. Из-за этого из запланированных 50,8 млрд долларов помощи фактически поступило около 21 млрд.

В ответ на дефицит правительство ввело режим жесткой экономии на невоенных расходах, а Министерство финансов начало ограничивать бюджетные расходы, откладывая все непервоочередные расходы (не касающиеся безопасности, обороны или социальной сферы) на конец года.

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