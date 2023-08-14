Стоимость электричества и вывоз мусора прибавили в цене больше всего.

Цены на коммунальные услуги в Украине постепенно растут несмотря на войну и действие моратория на повышение некоторых коммунальных платежей. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики в июле 2023 года относительно июля 2022 года, в среднем стоимость коммунальных услуг выросла на 14,7%.

Больше всего, при этом, поднялась стоимость электрической энергии – плюс 69,7%. И это неудивительно, ведь с 1 июня тарифы на свет для домохозяйств выросли до 2,64 грн за киловатт-час.

На втором месте по удорожанию – услуги по вывозу мусора, они прибавили почти 15 процентов. Здесь фактором влияния могло стать подорожание горючего, которым заправляются мусоровозы.

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Кроме того, почти на 10% в июле относительно прошлого года выросла стоимость фактической платы за аренду жилье. По данным УНИАН, на этот показатель существенно повлиял скачок стоимости найма жилья в западных и центральных регионах страны (50-70%). В то же время, аренда в восточных и южных регионах, которые оказались ближе к линии боевых действий, наоборот просела.

По данным Госстата, в Украине также неустанно растет и стоимость содержания и ремонта жилья. Анализируя данные за 2023 год, можно наблюдать, ежемесячный рост этой статьи расходов на 15-25 процентов. Что делает восстановление разрушенных домов еще менее доступным для людей.

Тарифы на коммуналку в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине был введен мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей на период военного положения и полгода после его завершения.

Однако, запрет не коснулся расценок электроэнергии, которые выросли с начала лета. Кроме того, в течение года в Украине дважды пытались существенно поднять расценки на водоснабжение и водоотведение. Решения были отменены из-за критику со стороны президента и правительства.

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