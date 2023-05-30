Единый тариф составит 2,64 грн за киловатт-час вместо 1,44 грн и 1,68 грн.

Кабинет министров на своем заседании повысил с 1 июня тариф на электрическую энергию для населения почти вдвое, до уровня 2,64 грн за кв-час.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, отметив при этом, что сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень – если более 250 киловатт-часов в месяц.

Однако, по предложению Министерства энергетики, правительство с 1 июня ввело единый тариф на электричество в размере 2 грн 64 коп. за киловатт-час.

Видео дня

Соответствующую информацию об одобрении Кабмином нового тарифа на свет УНИАН также подтвердил народный депутат, член комитета по энергетике и коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

УНИАН также стало известно, что Минэнерго сегодня 30 мая готовит брифинг для журналистов по этому вопросу.

Тарифы во время войны

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Украине могут изменить в ближайшее время. С 1 июня в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 гривни за кВт/ч. Это предложение рассмотрит Кабинет Министров. Повышение цен связано с необходимостью восстановления системы после ракетных атак.

Напомним, что на данный момент тарифы на свет остаются на довоенном уровне и составляют 1,44 гривни за кВт/ч, если семья потребляет до 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 гривни за кВт/ч, если месячный объем потребления превышает 250 кВт/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: