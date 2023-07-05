С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С 10 июля киевляне имеют возможность отказаться от бумажных счетов-уведомлений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.

Об этом говорится в заявлении на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" ЦКС. Отказ от бумажных счетов-сообщений можно подтвердить на сайте ЦКС, который разместил соответствующее сообщение с пошаговой инструкцией действий.

"В соответствии с нормативно-правовыми актами и, учитывая многочисленные обращения потребителей об отказе от получения бумажных счетов-сообщений, ЦКС разработало техническую возможность получать такие счета в электронном виде в личном кабинете потребителя", - поясняют в концерне.

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Отмечается, что электронные счета обладают рядом преимуществ, в частности, быстрее поступают к потребителю в электронных сервисах (в личном кабинете потребителя, в мобильном приложении "коммуналка" или на сайтах поставщиков жилищно-коммунальных услуг и других платформах). Также на сайте ЦКС потребитель может дистанционно заказать дубликат счета-сообщения, который выглядит так же, как бумажный, и в случае необходимости сможет его распечатать. Оплатить счет за потребленные ЖКУ в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.

Отказаться от бумажных счетов-сообщений можно по всем адресам (объектам), если их у потребителя несколько.

Относительно процедуры отказа от бумажного счета-уведомления сообщается, что в личном кабинете потребителя с 10 июля будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Необходимо будет выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем.

Если потребитель имеет несколько объектов и желает отказаться от бумажных счетов-уедомлений на всех объектах, нужно нажать кнопку "Отказаться для всех объектов".

Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов на конкретном объекте, то нужно нажать кнопку "Перейти к настройкам" и выбрать объект, на котором потребитель не желает получать бумажные счета.

На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов.

Кроме того, потребители могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС.

"Оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно будет, как и раньше, в банковских или почтовых кассах. Для осуществления оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги", - пояснили в ЦКС.

Отмечается, что бумажные счета-уведомления и в дальнейшем будут поступать потребителям, которые не дали согласие на переход на электронные версии.

Приложение для киевлян во время войны

Для киевлян создано мобильне приложение "Киев цифровой", которое включает ряд е-услуг, в частности оплату за проезд в общественном пассажрском транспорте, оплату за парковку и тому подобное. В Киеве от бумажных билетов старого образца отказались летом 2021 г.

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