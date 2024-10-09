Ожидается, что в октябре-декабре количество новых вкладчиков может увеличиться на 7-10%.

До конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее длительным во времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15-15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.

Как рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, в то же время ставки по ультракоротким вкладам со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев продолжат медленно снижаться: не исключено, что в конце года средние ставки по таким вкладам сократятся до 1-1,5% и составят в среднем 8,5% годовых.

Относительно вопроса, какой депозит выбрать гражданину, который хочет уберечь деньги от обесценивания, банкир советует учитывать прежде всего цель размещения средств (приобретение товара, сохранение средств от инфляции, пассивная инвестиция и т.д.), личные планы, когда размещаемые средства ему могут понадобиться, также важна имеющаяся сумма, которую гражданин планирует использовать для такого инвестирования.

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По словам Мамедова, если гражданин вскоре планирует, например, приобрести автомобиль или взять ипотечный кредит, то логичным станет размещение средств на ультракоротких депозитах со сроком от 3 до 6 месяцев.

"Такой вклад позволит как минимум "проиндексировать" имеющиеся средства на уровень инфляции. Но в случае, если гражданин планирует не только сохранить средства, но и получить пассивную прибыль, то наиболее удобным и выгодным для него может быть открытие вклада на 1 год по максимальным процентным ставкам", - отметил эксперт.

По его прогнозу, для граждан, планирующих разместить средства на депозит, приоритетами станут размер получаемой прибыли (процентная ставка) и возможность получить дополнительные "бонусы" (например, при открытии депозита некоторые банки предлагают дополнительный 1% к имеющимся ставкам), а также удобство при открытии вклада (возможность это сделать онлайн в банковском приложении).

"Сочетание доходности, удобства и срока вклада становятся двигателем при принятии решения о размещении средств в банке. Сейчас мы ожидаем, что количество депозитов продолжит расти: в октябре-декабре по сравнению с третьим кварталом количество новых вкладчиков может увеличиться на 7-10%, подавляющее большинство которых придется именно на гривневые вклады", - подытожил Мамедов.

Депозиты в Украине - последние новости

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что, если есть возможность, украинцам стоит зарабатывать на гривне. По его словам, пока курс гривны стоит, нецелесообразно выходить из гривневых депозитов до срока их окончания, чтобы не потерять заработанные проценты. В дальнейшем, для получения большей прибыли, есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ с доходностью 15,5% годовых или 3,875% за три месяца.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев ранее прогнозировал, что до конца года чистая прибыль по гривневым депозитам составит минимум 3-4%, ведь с сентября по декабрь 2024 года инфляционная "нагрузка" прогнозируется в пределах 5-6%.

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