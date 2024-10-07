Олег Пендзин считает, что нужно продолжать зарабатывать на гривне.

Ситуация на валютном рынке пока что стабильна. Эксперты дали свои советы относительно валюты – продавать или покупать доллар и евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что прока есть возможность, то нужно зарабатывать на гривне.

"Пока курс гривны стоит, нецелесообразно выходить из гривневых депозитов до срока их окончания, чтобы не потерять заработанные проценты. В дальнейшем, для получения большей прибыли, есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ с доходностью 15,5% годовых или 3,875% за три месяца", – объяснил эксперт.

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По его словам, инвестиции в валюту такой доходности не дадут.

При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин предлагает все же вкладывать деньги в наличную валюту, потому что она надежнее и всегда под рукой, или драгоценные металлы.

"Для покупки золотых банковских слитков нужны значительные суммы, ведь один грамм золота 999,9 пробы стоит сейчас свыше 4000 гривен. Инвестировать стоит в золотые слитки весом от 10 г, потому что цена продажи слитка весом 1 г составляет около 4800 грн, а 1 г золота в 10-граммовом слитке стоит примерно 4100 грн, на 15% дешевле. Доступнее серебряные слитки, например, слиток серебра весом 20 г можно купить в одном из банков за 3200 грн. Но инвестиции в драгоценные металлы выгодны на несколько лет, потому что разница между ценой купли и продажи достаточно велика – 14-15%", - объяснил аналитик.

В то же время глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский по-прежнему призывает разделить инвестиции, чтобы получить максимальную выгоду, а примерно 30% сбережений целесообразно держать в гривне – депозиты или ОВГЗ.

Продавать валюту без крайней необходимости по-прежнему нецелесообразно, несмотря на удешевление.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 7 октября снизился на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. В то же время в валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 гривни за доллар в среднем.

В ПриватБанке 7 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Таким образом, 100 долларов в гривнах ПриватБанк отдает за 4 145 грн/долл.

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