В сентябре, по сравнению с августом, средняя доходность по гривневым вкладам не претерпит существенных изменений.

До конца года чистая прибыль по гривневым депозитам составит минимум 3-4%, рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

"На отрезке с сентября по декабрь 2024 года инфляционная "нагрузка" прогнозируется в пределах 5-6%. А учитывая размер текущих депозитных ставок, граждане могут не только сохранить имеющиеся средства от обесценивания, но и получить минимум 3-4% чистой прибыли", - считает эксперт.

Специалист отметил, что в сентябре, по сравнению с августом, средняя доходность по гривневым вкладам в целом не претерпит существенных изменений. Так, доходность по вкладам сроком от 3 до 6 месяцев составит 10% годовых, средние ставки по вкладам от 9 до 12 месяцев дадут доход в 11-12% годовых. Наибольшая прибыль возможна на длительные во времени вклады - от 1 до 2,5 лет - в среднем до 12-13% годовых. В то же время, по словам Замотаева, средняя доходность валютных депозитов останется постоянной: средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1,5% годовых, а в евро - 1,3% годовых.

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"Таким образом, чистая прибыль по самым коротким гривневым депозитам (от 3 до 6 мес.) почти втрое превысит доход от валютных вкладов, что значительно усиливает заинтересованность граждан именно гривневыми вкладами", - подчеркнул он.

Замотаев рассказал, что в настоящее время экономические факторы, которые прямо или косвенно влияют на деятельность банков и в частности на развитие депозитных программ, не являются угрожающими. Например, коммерческие банки сейчас активно конкурируют за вкладчиков, запуская депозитные программы с наиболее привлекательными условиями для клиентов.

"То есть нет никаких намеков на сворачивание программ или существенное сокращение доходности гривневых депозитов. Кроме того, постепенно набирает обороты тенденция к переориентации с ультракоротких вкладов на более длительные (до 2,5 лет), доходность которых в среднем на 50% выше ультракоротких депозитов", - сказал он.

По данным банкира, по состоянию на середину августа соотношение гривневых и валютных вкладов составляет 80% против 20%. То есть, как отметил эксперт, гривневые вклады доминируют и вряд ли в ближайшие 3-4 месяца это соотношение существенно изменится.

Советы по размещению вкладов

При принятии решения о размещении средств на банковском депозите, банкир советует, имея свободные средства и стабильный доход, обращать внимание на более длительные во времени вклады (от 1 года до 2,5 лет), ведь именно такие депозиты могут дать наибольшую доходность - максимальные ставки по вкладам от 1 года составляют более 13%.

Если есть сомнения, понадобятся ли в ближайшей перспективе средства и в каком количестве, то можно открыть сразу два вклада: долгосрочный и ультракороткий (от 3 мес.) или выбрать депозитную программу, которая позволяет досрочного расторжения соглашения с минимальными потерями начисленных процентов.

"На фоне относительно одинаковых ставок банки предлагают различные бонусы, что отличает ту или иную депозитную программу от других. Именно поэтому клиент может выбрать, например, депозит, который "на старте" гарантирует вкладчику дополнительный 1% дохода или возможность пополнения вклада или досрочного снятия средств с минимальными процентными потерями", - говорит эксперт.

Депозитные ставки в Украине - последние новости

Ранее директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев прогнозировал, что до конца лета средние ставки по гривневым депозитам будут на уровне мая-июня и составят 13-14% годовых, при этом прирост новых вкладов может несколько приостановиться.

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