Отмечается, что необходимо готовиться к дальнейшей девальвации гривни.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что доллар в отношении гривни будет только дорожать до конца 2024 года. По его словам, валюта может перевалить за отметку в 42 гривни.

Эксперт в комментарии 24 Каналу заявил, что стабильность и регулярность финансирования Украина со стороны партнеров будет определять, сможет ли Киев выполнить бюджет на следующий год. Он отметил, что чем выше курс, тем больше гривневые поступления.

"Если мы на следующий год ожидаем 35-38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривня девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления", - отметил аналитик.

Видео дня

Шевчишин также спрогнозировал курс доллара в Украине до конца года:

Я ожидаю, что мы выйдем на 42,7 гривни за доллар до конца этого года.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов до конца года

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривни за доллар.

В свою очередь президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 гривни за доллар.

Кроме того, банкир Тарас Лесовой считает, что доллар вряд ли начнет дешеветь по отношению к гривне, валюта наоборот продолжит тенденцию к медленному подорожанию до конца этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: