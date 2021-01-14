Чистые международные резервы НБУ за год превысили $18 миллиардов

В декабре 2020 года чистые резервы Нацбанка выросли на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за 2020 год выросли на 14,5% - до 18,1 миллиарда долларов. Читайте такжеВ Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году Об этом сообщается на сайте Нацбанка. Согласно данным регулятора, за декабрь 2020 года чистые международные резервы выросли на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Что этому предшествовало По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 составили 29,1 миллиарда долларов в эквиваленте. Справка УНИАН Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Екатерина Жирий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter