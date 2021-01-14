Чистые международные резервы НБУ за год превысили $18 миллиардов / REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины за 2020 год выросли на 14,5% - до 18,1 миллиарда долларов.
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Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Согласно данным регулятора, за декабрь 2020 года чистые международные резервы выросли на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Что этому предшествовало
- По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 составили 29,1 миллиарда долларов в эквиваленте.
Справка УНИАН
- Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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