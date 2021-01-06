Такой объем резервов является рекордным за последние 8 лет.

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,1 млрд долл. в эквиваленте.

Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз роста международных резервов

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, такой объем резервов является рекордным за последние 8 лет (последний раз больший объем от вышеуказанного был зафиксирован в сентябре 2012 года), а также соответствует прогнозу Национального банка, размещенному в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года.

Отмечается, что увеличить международные резервы в целом на 3,8 млрд долл. в кризисный год Нацбанку удалось за счет последовательной политики на валютном рынке.

Другие новости экономики

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий