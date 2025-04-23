Президент США немного отступил от своей радикальной позиции в отношении ФРС и Китая.

Биткойн начал расти после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Его слова ослабили опасения по поводу самостоятельности центрального банка.

Издание Bloomberg пишет, что самая популярная криптовалюта подорожала примерно на 3% до 93 804 доллара. Другие токены, включая Ether, XRP и Solana, также выросли.

Биткойн превысил отметку в 90 000 долларов 22 апреля, что стало признаком того, что он освобождается от тенденции двигаться в том же направлении, что и американские акции. Но затем токен вырос вместе с акциями и долларом после комментариев Трампа в адрес Пауэлла и на фоне оптимизма по поводу возможного ослабления торговой напряженности.

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Министр финансов Скотт Бессент заявил, что торговое противостояние с Китаем не может продолжаться обеими сторонами и что двум крупнейшим экономикам мира придется искать пути деэскалации.

Во вторник биржевые фонды биткоинов в США получили в общей сложности 936 миллионов долларов, что стало третьим по величине притоком для этой группы в текущем году.

Еще одним толчком для криптовалют стало сообщение о том, что Cantor Fitzgerald LP, Tether Holdings Ltd. и SoftBank Group ведут переговоры о создании фонда стоимостью 3 миллиарда долларов, который будет поглощать миллиарды долларов в криптовалюте.

"Рынок неустанно растет и кажется немного перекупленным", - сказал Штефан фон Ханиш, директор по внебиржевой торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе криптовалютной кастодиальной фирмы Bitgo Inc.

По его словам, коррекция до 88 000 доллар за биткоин "не будет неожиданной".

Нападки Трампа на Пауэлла - главные новости

Нападки президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла еще больше подорвали доверие инвесторов к американской экономике.

В результате доллар упал до семимесячного минимума по отношению к иене. При этом цены на золото впервые достигли рекордной отметки в 3500 долларов за унцию.

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