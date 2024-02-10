Шмыгаль заявил о расширении льготного кредитования и создании новых индустриальных парков.

Украинское правительство выделяет из бюджета более 40 млрд гривен на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с Минэкономики, Минфином, народными депутатами и представителями ОП.

Во время встречи были обсуждены новые меры для поддержки украинских производителей. Премьер-министр подчеркнул, что покупка украинских товаров – это рабочие места, налоги в бюджет, а значит – усиление армии и вклад каждого в победу.

"Инвестируем в создание новых МСБ через грантовую программу "єРобота". Расширяем льготное кредитование. Создаем новые индустриальные парки. Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику", – добавил Шмыгаль.

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Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП и разрешил им круглосуточно во время военного положения и мобилизации проводить медосмотры и психологические обследования ВЛК военнообязанных и резервистов.

В конце января правительство приняло постановление, по которой предлагается расширить возможности назначения помощи малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.

9 февраля стало известно, что в Украине было создано промышленно-оборонный комитет, который усилит украинский ОПК. Руководителем нового комитета будет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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