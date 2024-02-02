В новом году экономический рост замедлится, однако снова пойдет вверх в 2025-м.

Экономика Украины в ближайшие три года будет расти, однако темпы роста в разные периоды будут сильно отличаться. Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ.

"В 2024 году экономика в дальнейшем будет расти благодаря сохранению мягкой фискальной политики и высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны. Однако темпы роста будут ниже (3,6%), чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением давления на рынке труда", – сообщают в Нацбанке.

Что касается прогнозов на следующие два года, то на этот период в НБУ смотрят с оптимизмом. По выводам аналитиков в 2025-2026 годах рост ускорится и составит 5,8% и 4,5% соответственно.

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Этому могут поспособствовать уменьшение вызовов безопасности, улучшение потребительских и инвестиционных настроений, а также новые шаги в направлении евроинтеграции.

Как росла экономика Украины

В прошлом году украинский экономика сработала лучше за всевозможные прогнозы. Еще осенью в НБУ улучшили свои ожидания роста реального ВВП с 2,9% до 4,9% в год, что связали с высокой адаптивностью бизнеса и населения к военным условиям.

В октябре прошлого года рост ВВП ускорился до 10%: это стало возможным благодаря высокой урожайности в сельском хозяйстве.

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