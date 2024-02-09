Речь идет, в частности об организации проведения медосмотров и психологических обследований ВЛК военнообязанных и резервистов.

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, предусмотрев их круглосуточную работу во время военного положения и мобилизации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Он отметил, что внесены были изменения в Положение о ТЦК и СП. Так, во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предусмотрено предоставление территориальным центрам комплектования и социальной поддержки права круглосуточно проводить ряд действий.

Речь идет о рассмотрении дел об административных правонарушениях и наложении административных взысканий в соответствии с Кодексом Украины об админправоприменении; организации с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП).

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Также речь идет о ведении персонально-качественного учета призывников, военнообязанных и резервистов, учета транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, 6 февраля Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию и действие военного положения в Украине до 13 мая этого года.

Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины ответили, должны ли украинские блогеры, которые активно занимаются волонтерством, идти в территориальные центры комплектования и соцподдержки.

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