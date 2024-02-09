К работе комитета приобщат министров, глав силовых ведомств, производителей оружия и других специалистов.

В Украине создали промышленно-оборонный комитет, который усилит украинский ОПК. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"Наша задача-вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой отрасли", — заявил премьер.

Руководителем нового комитета будет сам премьер-министр Украины. Также в его состав приобщат министра обороны, министра стратегических отраслей, вице-премьер-министра по экономике, вице-премьер-министра по инновациям, министра финансов, глав МВД и СБУ. В комитет войдут и другие специалисты, в том числе производители оружия.

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Как себя чувствует оборонка

Итоги прошлого года позволяют говорить об оборонной промышленности со сдержанным оптимизмом. Как заявил в конце 2023-го министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, за прошлый год страна произвела втрое больше артиллерийских снарядов, чем в 2022-м. Производство минометных мин выросло в 42 раза.

В целом по итогам прошлого года объемы производства оружия предприятиями "Укроборонпрома" выросли более чем на 60% по сравнению с 2022-м.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, первоочередным приоритетом остается производство боеприпасов. Кроме этого большое внимание приковано к БПЛА, бронетехнике, противотанковым ракетным комплексам и средствам ПВО.

Оружия все равно не хватает

При этом по-прежнему Украина сталкивается с нехваткой оружия. Это касается в том числе старых хорошо освоенных советских образцов.

На помощь могут прийти латиноамериканские страны, которых ранее вооружали СССР и Россия. Среди них Эквадор, который имеет советские и постсоветские зенитные средства, реактивные системы залпового огня, пулеметы, и вертолеты.

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