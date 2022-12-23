УНИАН разбирался, будут ли работать банки в период блэкаута и сколько должно быть денег на черный день.

Российские оккупанты решили погрузить Украину во тьму, поэтому уничтожают своими ракетами и дронами объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим по всей стране возникают проблемы с электроснабжением, а, значит, и работой банков, магазинов, различных учреждений и прочего.

Доходило до ситуаций, когда украинцы ничего не могли купить, потому что из-за отсутствия света и связи не работали банковские терминалы. Сколько продлятся отключения света в Украине – никто не может спрогнозировать точно, поэтому к блэкауту лучше подготовиться заранее.

Будут ли работать банки во время блэкаута – ответ ПриватБанка и monobank

В ПриватБанке сообщили, что часть их отделений будут работать во время блекаута – их всего 100. Здесь работают банкоматы и терминалы, а также можно будет получить необходимые услуги. Остальные же отделения банка будут открываться в зависимости от наличия электричества.

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Основатель самого популярного мобильного банка в Украине Олег Гороховский заверил, что команда готова к длительным отключениям света и картами можно будет рассчитаться в магазинах, которые работают на генераторах. Украинцев заверили, что мобильное приложение и все основные сервисы оплаты будут доступны.

Стоит отметить, что к блэкауту подготовились и системы других банков, которые есть в Украине. По данным НБУ, без света по всей Украины должны работать более тысячи отделений банков.

Узнать, какие банковские отделения работают, можно на специальной интерактивной карте НБУ по ссылке.

Сколько денег нужно иметь на случай блэкаута – ответ экспертов

Экономические эксперты сходятся во мнении, что минимальный период, на который необходимо иметь наличные средства во время блэкаута, - неделя. Чтобы рассчитать нужную сумму, необходимо расходы за месяц разделить на количество дней в нем – так вы узнаете средние расходы в день. Данную сумму необходимо умножить на семь – так вы узнаете, сколько наличных денег необходимо на неделю блэкаута.

Что касается максимального периода, то это уже зависит от возможностей хранить накопления в наличных, но не менее двух-трех месяцев. Отложенных средств должно хватить на покрытие базовых потребностей всех членов семьи в указанный период.

В чем лучше хранить деньги на черный день

Наличные средства нельзя хранить в одной валюте. Для большего удобства желательно часть средств хранить в гривне, часть в долларах и часть в евро, если есть такая возможность.

В случае, если денег не много, то стоит выбрать наиболее стабильную и ликвидную валюту. В этом случае лучше всего для себя определить, какая валюта удобнее – доллар или евро.

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