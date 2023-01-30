Всего предложено отменить 47% лицензий и разрешений.

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности (МРГ по дерегуляции) рекомендовала Кабмину отменить значительную часть инструментов государственного регулирования.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, речь идет о разрешениях, лицензиях, декларациям согласований и т.д. в сферах, формирование политики в которых осуществляет Министерство экономики.

"Всего предложено отменить 47% лицензий и разрешений. Такое беспрецедентное решение имеет целью существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства. Соответствующее решение было принято на первом заседании Межведомственной рабочей группы по дерегуляции 26 января", - говорится в сообщении.

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Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, свободная регуляторная среда является чрезвычайно важным фактором экономического роста.

"Мы ликвидируем инструменты, мешающие бизнесу нормально работать, среди которых есть рудименты еще советских времен. Существенно упростим и оцифруем инструменты, необходимые для защиты интересов общества. Работу начинаем с инструментов, которыми занимается Министерство экономики. Почти половина из них будет ликвидирована, а остальная - усовершенствована. В дальнейшем межведомственная рабочая группа рассмотрит инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти", - сообщила Свириденко.

Бизнес во время войны:

В апреле 2022 года в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могли как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещение или другие активы.

В декабре 2022 года бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и дефицита электроэнергии.

17 января 2023 года бизнес смягчил негативные ожидания относительно будущей деловой активности и инфляции.

По состоянию на 30 января 2023 года из-за войны 80% компаний столкнулись с падением бизнеса.

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