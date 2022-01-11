Возмещение НДС и погашения ОВГЗ в пользу нерезидентов увеличили преимущество спроса на иностранную валюту над предложением и привели к ослаблению курса гривни.

На этой неделе экономическая активность начнет постепенное восстановление после праздников, что может повлечь новые колебания курса гривны.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

Отмечается, что возмещение НДС и погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в пользу нерезидентов увеличили преимущество спроса на иностранную валюту над предложением и привели к ослаблению курса гривни.

В декабре возмещение НДС снова превысило 17 млрд грн, но немалый объем гривневых средств изымался на бюджетные счета из-за размещения ОВГЗ. Поэтому колебания курса гривни в конце года были небольшими в пределах 27,2-27,3 грн/долл.

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А уже в начале января, как отметили аналитики компании, произошло погашение гривневых облигаций на более 10 млрд грн, из них более 1,8 млрд грн было выплачено в пользу нерезидентов. Это в целом еще увеличило и гривневую ликвидность, и спрос на валюту. Чтобы удовлетворить избыточный спрос, НБУ продал 100 млн долл. из резервов, осуществив первую интервенцию на валютном рынке в 2022 году.

По данным ICU, на этой неделе не будет происходить гривневых погашений, которые могли бы повлечь дополнительный спрос на валюту, в частности от нерезидентов. Напротив, в среду будет выплачено 170 млн долл. в счет погашения валютных ОВГЗ, и это может удовлетворить часть потребности клиентов банков в иностранной валюте.

"Но экономическая активность начнет восстанавливаться этой неделе, так что ситуативные дисбалансы на валютном рынке сохранятся, вызывая колебания курса гривни, но в целом по итогам недели он останется неподалеку от уровня 27,5 грн/долл.",- прогнозируют аналитики.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 11 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.