Работодатели во время праздников были активнее соискателей - в период с 31 декабря по 2 января актуальных вакансий в целом было размещено больше, чем добавленных или обновленных резюме.

В период с 31 декабря по 2 января добавляли или редактировали свои резюме 3 200 соискателей работы.

Об этом свидетельствуют данные экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

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Самыми активными в разгар празднований были соискатели из Киева. Всего 1 520 киевлян редактировали свои резюме. Второе место по активности занимают соискатели из Донецкой области (370), третье место — за соискателями из Харькова и области (239), четвертое место занимают Днепр и область (229), а в конце пятерки лидеров расположилась Одесса и область — 192 соискателя.

"Как ни странно, но наиболее активными в поиске работы были представители ТОП-менеджмента (540 резюме). На втором месте – студенты и молодые специалисты (385 резюме), третьем - IT-специалисты (323 резюме), четвертом – специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR (260 резюме). Замыкают пятерку наиболее активных соискателей квалифицированные специалисты на производстве и в сельском хозяйстве (256 резюме)", - говорится в сообщении.

В течение последних часов 2021 года свои резюме создавали или редактировали директор по безопасности из Киева, банковский сотрудник из Черновцов, дизайнер-художник из Дрогобыча, web-дизайнер из Киева и фармацевт из Полтавы.

В первые часы нового 2022 года разместили резюме финансовый менеджер и журналист-корреспондент из Киева, руководитель отдела продаж из Харькова, менеджер по продажам из Одессы и помощница руководителя из Днепра.

Что касается работодателей, то в течение последнего рабочего дня прошлого года на кадровом портале grc.ua было размещено 10 203 вакансии. Не остановился рынок труда даже в первый день 2022 года: 1 января добавили еще 3 290 вакансий, среди которых пекари, финансовый специалист по учету международных компаний и другие.

Больше всего предложений в праздничный период было для специалистов по продажам (4 783 вакансии), ІТ-специалистов (2 226 вакансий) и для студентов и лиц без опыта работы (1 741 вакансия). Больше всего ищут работников в Киеве - 5 472 вакансии. На втором месте Днепропетровская область (1 280 вакансий), на третьем - Харьковская область (891 вакансия). На четвертом месте Киевская область (761 вакансия). Замыкает пятерку лидеров Одесская область, где в праздничный период искали 707 работников.

При этом работодатели во время праздников были активнее соискателей - в период с 31 декабря по 2 января актуальных вакансий в целом было размещено больше, чем добавленных или обновленных резюме.

Средняя зарплата в Украине: