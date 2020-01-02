Нацбанк резко ослабил гривню: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 3 января: 100 USD – 23,6862 гривни; 100 EUR – 26,422 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 23,6862 (27 декабря – 2329,2885)

100 EUR – 26,422 (27 декабря – 2580,8517)

Учитывая установленный официальный курс, с начала декабря национальная валюта укрепилась к доллару США на 1,5%, с начала года – на 14,5%.

Официальный курс гривни к евро на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установлен на уровне 26,42 гривни/евро.

С начала декабря гривня по официальному курсу укрепилась к евро на 0,1%, с начала года – на 16,7%.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 гривни/доллар на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.