Аналитики дали прогноз по курсу доллара в Украине (видео)

Если у вас есть сбережения в гривне, сейчас - хорошее время для их обмена на доллары, говорят аналитики.

Курс доллара бьет рекорд: впервые за последние 4 года доллар стоит меньше 24 гривень. Что это значит для рядового украинца?

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От падения курса доллара, как говорится в сюжете программы "Гроші", страдают украинцы, экспортирующие свои товары и услуги за границу. "Мне как экспортеру нужен курс 28-29 грн/долл.", - жалуется Сергей Барановский, который экспортирует изделия из древесины.

Не меньше страдают и аграрии, которые сеяли и обрабатывали поля при курсе 28 грн/долл., а продавать приходится при курсе 24 грн/долл.

Из-за такого курса валют недополучает и государственный бюджет, из которого выплачивают пенсии и зарплаты учителям и врачам.

"Причина снижения курса - в очередных кредитах, которые взяло украинское Министерство финансов. Речь идет о государственных облигациях, за которые государство обязуется заплатить 16%", - говорится в сюжете.

При этом эксперты отмечают, что, несмотря на падение курса доллара в Украине, цены остаются на прежнем уровне.

Если у вас есть сбережения в гривне, сейчас - хорошее время для их обмена на доллары, говорят аналитики.