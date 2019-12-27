В Украине вводятся новые счета для налогов

С 1 января 2020 года водятся в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, которые доступны на сайте налоговой и ее территориальных органов.

С 1 января 2020 года вводятся в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, зачисление платежей по ним начнется с 3 января 2020 года.

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Как сообщили в пресс-службе Налоговой службы, информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на сайтах Налоговой службы и ее территориальных органов в рубрике «Бюджетные счета» и главных управлений Госказначейства в областях и в Киеве.

В частности, счета открыты Государственной казначейской службой Украины в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 31 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе-ноябре 2019 года составили 662 млрд грн, что на 92,4 млрд грн, или на 16,2%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

По итогам 2018 года поступления в общий фонд госбюджета выросли по сравнению с 2017 годом на 15,2% - до 729,4 млрд грн.