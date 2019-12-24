Поступления в сводный бюджет Украины увеличились на 16%

За 11 месяцев в местные бюджеты поступило 242,3 млрд грн налогов, что на 38,5 млрд грн, или на 18,9%, превышает показатель прошлого года.

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе-ноябре 2019 года составили 662 млрд грн, что на 92,4 млрд грн, или на 16,2%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Согласно сообщению пресс-службы ГНС, по состоянию на 1 декабря выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты. В частности, за 11 месяцев в местные бюджеты поступило 242,3 млрд грн налогов, что на 38,5 млрд грн, или на 18,9%, превышает показатель прошлого года.

В сообщении со ссылкой на главу Налоговой службы Сергея Верланова отмечается, что все задачи по поступлению платежей в бюджеты в текущем году Налоговой службой будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на 15,2% - до 729,4 млрд грн.