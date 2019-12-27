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Доллар в обменниках резко подскочил

14:04, 27 декабря 2019
Финансы
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Гривня подешевела / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, продать американскую валюту в среднем можно по курсу 23,80 гривень за доллар.

Стоимость евро в обменниках за день выросла на 70 копеек – до 26,55 гривень.

Продать евро можно за 26 гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на сегодня, 27 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки ниже предыдущего дня, после того как с начала декабря нацвалюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара#курс валют