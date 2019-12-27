Доллар в обменниках резко подскочил
14:04, 27 декабря 2019Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках за день выросла почти на 1 гривню. Купить наличный доллар можно 24,10 гривень, продать – за 23,80 гривень.
Гривня подешевела / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева по сравнению со вчерашним днем выросла в среднем на 80 копеек - до 24,10 гривень за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать американскую валюту в среднем можно по курсу 23,80 гривень за доллар.
Стоимость евро в обменниках за день выросла на 70 копеек – до 26,55 гривень.
Продать евро можно за 26 гривень.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк на сегодня, 27 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки ниже предыдущего дня, после того как с начала декабря нацвалюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года.
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