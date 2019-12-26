Гривня впервые за месяц просела к доллару: новые курсы валют

С начала декабря национальная валюта ежедневно обновляла или удерживала максимум за последние 4 года.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки ниже предыдущего дня - 23,29 гривни/доллар, после того как с начала декабря национальная валюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 26 декабря, на уровне 23,26 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 24 декабря установились на уровне 23,25/23,26 гривни/доллар, к евро - на уровне 25,76/25,77 гривни/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.