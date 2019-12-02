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Гривня за ноябрь выросла к доллару на 3,4%

11:34, 02 декабря 2019
Финансы
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Гривня выросла к доллару / фото УНИАН

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Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня за месяц выросла на 4,9% - до 26,33 грн/евро.

С начала года, за январь-ноябрь, гривня выросла к доллару на 13,4%, к евро - на 17%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

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