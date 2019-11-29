Нацбанк нарастил выкуп валюты на межбанке в полтора раза

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 5 млрд долл.

Национальный банк Украины на этой неделе – с 25 по 29 ноября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 184 млн долл., что в 1,5 раза больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на этой неделе регулятор шестую неделю подряд не продавал валюту.

В результате с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 5 млрд долл., или в 11 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 193,9 млн долл.