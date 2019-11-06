Международные резервы Украины сохранились на уровне $21,4 миллиарда

Значительные объемы погашений по госдолгу были компенсированы внешними поступлениями, валютными интервенциями и операциями по управлению резервами.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября составили 21,4 миллиарда долларов, что соответствует показателю месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, значительные объемы погашений по государственному долгу в октябре были компенсированы внешними поступлениями, валютными интервенциями и операциями по управлению резервами.

Отмечается, что за прошлый месяц правительство уплатило в счет обслуживания и погашения валютного госдолга 632,3 миллиона долларов.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства от международных партнеров, в том числе от Еврокомиссии, на 262,1 миллиона евро.

При этом Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 193,9 миллиона долларов.

Кроме того, положительная переоценка финансовых инструментов в октябре составила 115 млн долл.

Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 октября составили 21,438 миллиарда долларов, что на 3% выше показателя на начало года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 22,9 миллиарда долларов с 21,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.