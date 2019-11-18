Гейтс возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Состояние Гейтса оценивается в $110 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, обойдя главу Amazon.com Джеффа Безоса.

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Состояние Гейтса оценивается в $110 млрд, у Безоса на миллиард меньше. Часть состояния Безос потерял после развода. Его бывшая супруга Маккензи Безос занимает в рейтинге 24 строчку с состоянием в $35 млрд. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Bloomberg.

Третью позицию в списке занимает француз Бернар Арно ($103 млрд), который возглавляет группу LVMH, четвертое – известный инвестор Уоррен Баффетт ($86,6 млрд), пятое – глава Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Среди украинцев в топ-500 самых богатых людей планеты попал только Ринат Ахметов. Его состояние оценили в $5,61 млрд. За последний год оно увеличилось на $396 млн.