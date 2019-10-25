Безос перестал быть самым богатым человеком в мире

Безос уступил первое место сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу.

Основатель Amazon Джефф Безоc в ночь на 25 октября перестал быть богатейшим человеком мира.

Первое место в рейтинге Forbes теперь снова занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Это объясняется тем, что вечером 24 октября Amazon сообщил в отчете за третий квартал о снижении операционного дохода до $3,2 млрд с $3,7 млрд за тот же период 2018-го. Квартальная чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в прошлом году. В Amazon отмечают, что много инвестируют в логистику и инфраструктуру, чтобы подписчики сервиса Amazon Prime могли получать посылки в течение одного дня.

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После выхода отчета Amazon акции компании подешевели на 7%. В результате состояние Безоса в рейтинге Forbes, который обновляется в режиме реального времени, сократилось с $111 млрд до $103,9 млрд. Он уступил первое место сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу, состояние которого Forbes оценивает в $105,7 млрд.

Кроме того, в этом году Безос развелся. Его бывшая жена Маккензи Безос получила четверть их акций Amazon. Ее состояние оценивается в $32,7 млрд.

Безос возглавил рейтинг Forbes в 2018 году. Он также стал первым миллиардером, состояние которого превысило $100 млрд. Прошлой осенью Forbes оценивал его состояние в $160 млрд.