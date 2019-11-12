Миссия МВФ в четверг начнет работу в Киеве

Миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда начнет работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября.

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Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, переданном УНИАН.

«Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября, для продолжения дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке Международного валютного фонда», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщил, что МВФ отложил финансовую помощь Украине, однако премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а впоследствии и глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, опровергли эту информацию.