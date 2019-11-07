МВФ продолжает переговоры с Украиной – представитель Фонда

Обсуждаются вопросы фискальной и монетарной политики, обеспечения независимости центрального банка и финансовой стабильности, усилий по минимизации стоимости банковских банкротств для налогоплательщиков, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд продолжает переговоры с Украиной относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

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Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне.

Он напомнил, что очередная миссия Фонда завершила работу в Киеве в сентябре.

«Миссия также начала обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования, – сказал Райс. – Дискуссии относительно новой программы продолжаются».

Представитель Фонда сообщил об обсуждении вопросов фискальной и монетарной политики, обеспечения независимости центрального банка и финансовой стабильности, усилий по минимизации стоимости банковских банкротств для налогоплательщиков, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины. Точная дата пока не известна.

На этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что МВФ отложил финансовую помощь Украине, так как в Фонде обеспокоены возможностью президента Владимира Зеленского вернуть миллиарды долларов из разграбленных банков, однако премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что это не соответствует действительности.