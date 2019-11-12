Чистые международные резервы НБУ сократились до $11,9 миллиарда
13:44, 12 ноября 2019Финансы
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С начала года резервы выросли на 23,7%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины за октябрь сократились на 1,1% - до 11,928 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 23,7%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины в октябре сохранились на уровне 21,4 миллиарда долларов, что на 3% выше показателя на начало года.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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