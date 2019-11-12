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Чистые международные резервы НБУ сократились до $11,9 миллиарда

13:44, 12 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 23,7%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в октябре сохранились на уровне 21,4 миллиарда долларов, что на 3% выше показателя на начало года.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

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Теги: #валютные резервы#международные резервы#резервы НБУ